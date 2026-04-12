Aleksandar Stanojevic: "Böyle kolay goller yediğimiz için şu anda sonuncuyuz"

Aleksandar Stanojevic: 'Böyle kolay goller yediğimiz için şu anda sonuncuyuz'
Fatih Karagümrük, Konyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, takımının iyi oynadığını ancak basit gollerle kaybettiklerini belirtti. Sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Konyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Böyle kolay goller yediğimiz için şu anda sonuncuyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Konyaspor'u tebrik etmek istiyorum. Bugün bence bu maçı 3-0 kaybetmeyi hiç hak etmedik. Çünkü maçı iyi kontrol ettik. Duran toplardan olsun, kontralardan olsun çok basit goller yedik. Böyle kolay goller yediğimiz için de şuan da sonuncuyuz. Ama bugün gerçekten iyi oynadık. Böyle kaybetmeyi hiç hak etmedik" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic pes etmeyeceklerini belirterek, son maça kadar ligde kalmak için mücadele edeceklerini söyledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
