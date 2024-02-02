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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze: 'Gol yemeden oynamak alışkanlık haline geldi'

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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze, Hatayspor maçının ardından gol yemeden oynamanın artık alışkanlık haline geldiğini belirtti. Arveladze, maçı değerlendirirken takımın gol yeme sorununa dikkat çekti ve rakibi tebrik etti.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze, Hatayspor maçının ardından gol yemeden oynamamanın artık alışkanlık haline geldiğini belirterek, "Hep gol yiyoruz, ondan sonra biraz topa sahip olma güveni geliyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Hatayspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Teknik Direktör Shota Arveladze, maç için söylenecek fazla bir şey olmadığını belirterek, "Gol yemeden oynamaya başlamıyoruz. Bu biraz alışkanlığı geçti artık. Hep gol yiyoruz ondan sonra biraz topa sahip olma güveni geliyor. Yani maçın içinde kalamadık yine, çok erken ikinci golü yedik. Ondan sonra tabii çok zor oluyor, rakip takım birleşiyor. Hücuma iyi giden oyuncuları var. O skor onlar için daha iyi oluyor. İster istemez sen de acele ediyorsun. Tabii son dakikalarda 3 stopere döndük. Önde bir ekstra santrforu koyduk, gol attık ama ikinci gol olmadı. O üçüncü golü yedik. Doğal olarak iyi bir maç olmadı bizim için. Rakibi de tebrik ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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