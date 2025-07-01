Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Marcel Licka ile Anlaştı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Çek teknik direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Licka, Dynamo Brest, Orenburg ve Dinamo Moskova gibi takımlarda görev almış bir isim.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Çek teknik direktör Marcel Licka ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Licka, kariyerinde daha önce Dynamo Brest, Orenburg ve Dinamo Moskova takımlarını çalıştırdı.