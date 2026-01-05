Fatih Karagümrük'te yaprak dökümü

Trendyol Süper Lig'de topladığı 9 puanla son sırada bulunan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, kadrosunda büyük bir değişime gidiyor.

4 OYUNCU İLE VEDALAŞILDI

Fatih Karagümrük, futbolculardan Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

''KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR''

Kulüpten ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmetleri için tüm oyuncularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.