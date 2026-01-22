Haberler

Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi şoke eden ayrılık

Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi şoke eden ayrılık
Güncelleme:
Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen David Datro Fofana, Galatasaray maçı öncesi takımdan ayrılarak Chelsea'ye geri döndü.

  • David Datro Fofana'nın Fatih Karagümrük'ten Chelsea'ye dönmesiyle kiralık sözleşmesi feshedildi.
  • David Datro Fofana, Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon 15 maçta 8 gol attı.
  • Fatih Karagümrük ile Galatasaray, 24 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak.

Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Fatih Karagümrük'e yıldız golcüsünden kötü haber geldi.

FOFANA CHELSEA'YE DÖNDÜ

Fatih Karagümrük'te sezon başında Chelsea'den kiralık olarak transfer edilen David Datro Fofana ile yollar ayrıldı. TFF'ye yapılan lisans bildiriminde Fofana'nın kiralık sözleşmesinin feshedildiği ve Chelsea'ye geri döndüğü belirtildi.

CHELSEA BONSERVİSİ İLE SATACAK

Oyuncusunu başka bir takıma kiralama limitini dolduran Chelsea, bu sebeple Fofana'yı takıma geri çağırdı. Londra ekibi, golcü oyuncusunu bonservisi ile başka bir takıma gönderecek.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 15 maça çıkan 23 yaşındaki Fildişili golcü, bu maçlarda 8 gol atmayı başardı.

MAÇ NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, 24 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Fatih Kocatürk
Haberler.com / Spor
500

