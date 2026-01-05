Haberler

Fatih Karagümrük'te 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmetleri için tüm oyuncularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

