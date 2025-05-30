Fatih Karagümrük Süper Lig'e Yükseldi, Wesley Rekor Kırdı

Fatih Karagümrük Süper Lig'e Yükseldi, Wesley Rekor Kırdı
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Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'te, Brezilyalı futbolcu Wesley bu sezon attığı 22 golle takımının başarısında kilit rol oynadı.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'te Brezilyalı futbolcu Wesley, bu sezon kaydettiği 22 golle takımının başarısında ön plana çıktı.

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen son takım oldu. İstanbul ekibinde, sezon başında takıma katılan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Wesley, sergilediği performansla ön plana çıktı. Bu sezon kırmızı-siyahlı formayla ligde ve kupada 36 resmi müsabakaya çıkan Wesley, 22 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu. 28 yaşındaki oyuncu, ligde gol krallığı yarışını da 21 golle zirvede tamamladı.

Kariyer rekoru kırdı

Kariyerinde Trencin, Club Brugge, Aston Villa, Internacional, Levante ve Stoke City'de oynayan Wesley, en fazla gol sayısına da 22 golle Fatih Karagümrük formasıyla ulaştı. 28 yaşındaki oyuncu, 2018-2019 sezonunda Clup Brugge'da 48 maçta 17 gol kaydetmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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