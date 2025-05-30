Fatih Karagümrük Süper Lig'e Yükseldi, Başkan Hurma'dan Açıklamalar

Fatih Karagümrük Süper Lig'e Yükseldi, Başkan Hurma'dan Açıklamalar
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Trendyol 1. Lig play-off finalinde Teksüt Bandırmaspor'u uzatmalarda 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, genç kadrolarının zorluklarına ve yaşadıkları süreçlere değindi.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Teksüt Bandırmaspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, "İlk ikiden gelebilirdik fakat çok geniş bir kadromuz yok, genç kadroyuz." dedi.

Final maçının oynandığı Yeni Sakarya Atatürk Stadı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hurma, mutlu olduklarını dile getirdi.

"Şampiyonluğun" kendisi için başka anlamlar da ifade ettiğini belirten Hurma, "Geçtiğimiz sezon bütün Türkiye'nin gözünün önünde ligin en iyi 3-4 kadrosuna sahipken net bir şekilde küme düşürüldük. Küme düşüren insanlara 'Biz hancıyız, siz yolcusunuz. Biz tekrar geliriz ama siz orda olur musunuz onu bilmiyorum.' demiştim. Şükürler olsun Allah'a bu sözümüzü yerde bırakmadık. Maddi ve manevi ağır bedeller ödedik." dedi.

Hurma, oyuncular, teknik kadro, taraftar ve emek verenlere teşekkür ederek "Lig zordu. Aslında ilk ikiden gelebilirdik fakat çok geniş bir kadromuz yok, genç kadroyuz. Ligin son haftalarında bir düşüşümüz oldu, maalesef toparlayamadık ama oynayan takım olarak bu ligin üstünde kadroyduk. En az 10 takım bu ligde şampiyon olmayı gerçekten çok hak etti." diye konuştu.

Diğer takımların da emek verdiğini aktaran Hurma, şunları söyledi:

"Stadımız yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli talimat ve onayları verdi. Bugün-yarın stadımız zaten başlayacak ama bitmesi 18 ayı alır, yine Atatürk Olimpiyat Stadın'da devam edeceğiz. Wesley'i tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ama çok üst düzey bir oyuncu. Biz de olması da hem bizim şansımız hem de uluslararası ilişkilerimizin verdiği avantaj. Büyük takımlarda oynayabilecek düzeyde, dünyanın her yerinden de teklif alıyor. Geçmişte transferi için 27 milyon pound ödendi. Kariyerinde bir talihsizlik yaşadı ama kendini toparladı, inşallah bizimle olur."

Hurma, transfer ve teknik direktör konuşmak için erken olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
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