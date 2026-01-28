Haberler

Fatih Karagümrük, Kızılyıldız'dan Babicka'yı kadrosuna kattı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Gabonlu kanat oyuncusu Shavy Babicka'nın bonservisini sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. 25 yaşındaki Babicka, Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Gabonlu kanat oyuncusu Shavy Babicka'nın bonservisini sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar geçici transferi için Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Babicka, kariyerinde daha önce Aris Limassol ve Toulouse formalarını giydi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
