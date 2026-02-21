Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Haberler

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Samsunspor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak bu kritik maç saat 20.00'de başlayacak. Kırmızı-siyahlılar, ligde kalma umudunu artırmak için galibiyet arıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 22 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 16 da yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlılar, topladığı 12 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.

İstanbul temsilcisi, sahasında kazanarak ligde kalma umudunu artırmayı hedefliyor.

Geride kalan haftalarda ligde 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Samsunspor ise 30 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibinde yeni teknik direktörü Thorsten Fink ise takımının başında ligdeki ilk maçına çıkacak.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Samsunspor, sahasında 3-2 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
