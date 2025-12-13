Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, son sırada yer alırken Kocaelispor ile karşılaşacak. Maç 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlayacak.
Mısırlı.com.tr
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Geride kalan 15 haftada ikişer galibiyet ve beraberlik ile 11 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, topladığı 8 puanla son sırada yer alıyor.
Ligde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunan Kocaelispor ise 19 puanla haftaya 8. sırada girdi.