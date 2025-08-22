Fatih Karagümrük - Göztepe Maçında İlk Yarı Tamamlandı: 0-1

Fatih Karagümrük - Göztepe Maçında İlk Yarı Tamamlandı: 0-1
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Göztepe'ye 1-0 yenik durumda. Olaitan'ın 40. dakikada attığı golle konuk ekip öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Janderson uzak direğe şutunu çekti. Kaleci Grbic'in çeldiği top kale önünde Arda Okan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

40. dakikada kaleci Lis'in uzun gönderdiği topu orta alanda Emerson kafayla arkaya indirdi. Ceza yayı gerisinde topu alan Janderson, pasını bekletmeden sağ çaprazdan ceza sahasına giren Olaitan'ın önüne bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Olaitan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Temel, Suat Güz

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Alper Demirol, Ahmet Sivri, Johnson, Barış Kalaycı, Gray, Tiago Çukur

Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Tarık Buğra Kalpaklı, Ugrekhelidze, Serginho, Ömer Faruk Gümüş, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Marcel Licka

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Emersonn, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Sabra, Ahmed Ildız, Efkan Bekiroğlu, Ruan, Miroshi, Uğur Kaan Yıldız, Ege Yıldırım

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gol: Olaitan (dk. 40) (Göztepe)

Sarı kartlar: Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), Dennis (Göztepe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir beşik gibi! Aynı yerde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Aynı yerde bir deprem daha
Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi

Alevler hızla büyüdü! Tam dört kentte orman yangını çıktı
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Sirenler çaldı

Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı!
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir suç örgütü soruşturmasında gözaltına alındı

Ebru Gündeş'in eşi gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu

Kıran kırana yarış! Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.