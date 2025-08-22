Fatih Karagümrük - Göztepe Maçında İlk Yarı Tamamlandı: 0-1
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Göztepe'ye 1-0 yenik durumda. Olaitan'ın 40. dakikada attığı golle konuk ekip öne geçti.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Janderson uzak direğe şutunu çekti. Kaleci Grbic'in çeldiği top kale önünde Arda Okan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
40. dakikada kaleci Lis'in uzun gönderdiği topu orta alanda Emerson kafayla arkaya indirdi. Ceza yayı gerisinde topu alan Janderson, pasını bekletmeden sağ çaprazdan ceza sahasına giren Olaitan'ın önüne bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Olaitan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Temel, Suat Güz
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Alper Demirol, Ahmet Sivri, Johnson, Barış Kalaycı, Gray, Tiago Çukur
Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Tarık Buğra Kalpaklı, Ugrekhelidze, Serginho, Ömer Faruk Gümüş, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Marcel Licka
Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Emersonn, Janderson
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Sabra, Ahmed Ildız, Efkan Bekiroğlu, Ruan, Miroshi, Uğur Kaan Yıldız, Ege Yıldırım
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gol: Olaitan (dk. 40) (Göztepe)
Sarı kartlar: Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), Dennis (Göztepe) - İSTANBUL