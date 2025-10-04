Haberler

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak. Lige kötü başlayan Karagümrük, 5 haftadır yenilmeyen rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır, görev yapacak.

Lige çok kötü bir başlayan ve 7 haftada 6 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, tek galibiyetini Antalyaspor'a karşı elde etti.

Sezonda henüz beraberlik almayan Fatih Karagümrük, 5 haftadır yenilmeyen rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.

Kırmızı-siyahlılarda zorlu karşılaşma öncesinde Enzo Roco dışında eksik bulunmuyor.

