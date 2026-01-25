Okan Buruk: İlk Yarıda Uyuşuk Kaldık, İkinci Yarıda Geri Döndük

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıda tutuk kaldıklarını, ikinci yarıda kendilerine gelerek mücadeleyi kazandıklarını söyledi.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın şartlarının zorlu olduğuna değinen Buruk, "İnşallah bu sene bir daha bu stada gelmeyiz. Hem futbolcular hem taraftarlar hem de basın mensupları için çok zor. İnşallah bu stada bir daha gelmeyiz. Bugün rüzgar yoktu. Oyuncular biraz daha şanslıydı. Zemin biraz yumuşaktı. Bu ekstra yorgunluğa neden oldu." dedi.

Maçın 31. saniyesinde öne geçtiklerini hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Maça golle başladık. Devamında daha iyi oyun, topa daha çok sahip olma ve pozisyona girmeyi beklerken ilk yarıyı tam tersi bitirdik. Pozisyon üretemedik, bireysel yeteneklerimizi az sergiledik. İlk yarıda uyku durumuna geçmiş bir Galatasaray vardı. Çok şükür devre arası uyanarak ikinci yarı maçı 3-1'e getirdik. Rakibimizin genç oyuncuları var. Kadro yapısı mükemmel değil ama çok iyi bir mücadele örneği sergilediler. Hem teknik direktörlerini hem kulübü hem de oyuncuları tebrik ediyorum. Günün sonunda 3-1'lik bir galibiyet aldık. Üst üste maçlar oynadığımız bir süreçteyiz. Üç gün önce yüksek tempolu bir maçtan çıkıp bugün burada kazanmak güzel. Hedefim biraz dinlendirip oyuncularımı Manchester City maçına hazırlamak." diye konuştu.

"Manchester City maçı bizim için çok farklı olacak"

Okan Buruk, Manchester City ile 28 Ocak Çarşamba günü yapacakları UEFA Şampiyonlar Ligi'nden iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.

Buruk, geçmişte Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile ilgili yaptığı açıklamanın bir basın mensubu tarafından "Hayranlık" şeklinde söylenmesi üzerine şunları kaydetti:

"Hayran değilim ama beğendiğim teknik adamlardan biri. Çok başarılı. Yıllardır dünya futboluna önemli bir örnek oldu. Her sene farklı oyunlar, dizilişler, çözümler üreten, futbolu çok seven ve çok kafa yoran bir teknik adam. Onun takımına karşı kritik bir maça çıkmak önemli. Bu maçlara hazırlanmak çok farklı oluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki konsantrasyonla bugünkü konsatrasyon arasında fark var. Bunu kendi stadımızda tamir edebiliyoruz ama deplasman maçları, bu tür kötü stat ortamlarında bazen oyuncuların odaklanmasını sağlayamıyoruz. Manchester City maçı bizim için çok farklı olacak. Hem oyun hem de skor olarak iyi işler yapmaya çalışacağız. Onlar açısından da ilk 8'in içine girme açısından kritik bir karşılaşma olacak. Bizim sıralamadaki yerimizi belirleyecek bir maç olacak. Geçmişte Manchester United'a karşı deplasmanda galibiyet aldık. Bu kez de Manchester City'ye karşı neden olmasın."

"Önümüzdeki günlerde transferle ilgili gelişmeler olacak"

Okan Buruk, Noa Lang ve Yaser Asprilla gibi iki önemli futbolcu aldıklarını belirterek transferle ilgili gelişmelerin devam edeceğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Girona'dan transfer etmek istedikleri Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla için şöyle konuştu:

"Ön tarafta eksiklerimiz vardı. Bunun nedenlerinden biri de Sallai'nin sağ bekte verdiği performans. Singo'nun sakatlığı sonrasında Sallai'yi sağ bekte kullandık. Öndeki rotasyonda oyuncu sayımız azdı. Oraya güçlü oyuncular istiyoruz. Noa Lang gibi birebiri iyi oynayan, üç pozisyonda da görev yapabilen, süratli, üst seviye oynamış bir futbolcu aldık. Asprilla da genç bir yetenek. Özellikle Championship'teki futbolu onu Girona'ya götürdü. Oradaki performans beklentisinin altında kaldı ama çok yetenekli ve önemli bir futbolcu. Hem 10 numarayı hem de sağ kanadı oynayabiliyor. Birebiri oynayabilen, son pası atabilen bir futbolcu. Elimizdekilere göre farklı bir profil. İki önemli futbolcuyu kadromuza kattık. Önde ne kadar değişiklik yaparsak bütün oyuncuların performansı artacak. Yarışın da artması gerek. Üst üste maç oynayan ve çok fazla yük binen oyuncularımız da oldu. Bundan sonra elimiz daha rahat olacak. Galatasaray taraftarının da daha mutlu olduğu, alternatifli bir kadro ortaya çıkıyor. Önümüzdeki günlerde transferle ilgili gelişmeler olacak."

"Eleştiriler beni hiçbir zaman olumsuz etkilemiyor"

Tecrübeli teknik adam, taraftarlarından her zaman destek gördüğünü aktararak, sosyal medyadaki eleştirilerin kendisini etkilemediğini dile getirdi.

Galatasaray'daki dördüncü sezonunu geçirdiğini hatırlatan Buruk, "Üç sene şampiyonluk yaşadık. Ligde lideriz. Yüzde 99 ihtimalle Avrupa'da ilk 24'ün arasındayız. Sıralamamız son maça göre yükselebilir. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup lideriyiz. Saha içi anlamında başarılı bir sezon geçiriyoruz. Zaman zaman kötü sonuçlardan sonra sosyal medya üzerinden tepki oluyor. Ben bugün olduğu gibi hep arkamda destek gördüm. Sosyal medya ile stadı ve sokağı doğru bir şekilde ayırıyorum. Sosyal medyada kimin yazdığı belli değil. Gerçek Galatasaray taraftarı olup beni eleştiren ve istemeyenler de olabilir. Buna da saygı duyuyorum. Galatasaray için çok çalışıyorum, emek veriyorum. Daha büyük başarılar için eleştirilere de ihtiyacımız var. Hep kendimizi dinamik tutuyoruz. Eleştiriler beni hiçbir zaman olumsuz etkilemiyor. Sadece işime odaklanıyorum. Zaten başarılı olmak için bunu yapmalısınız. Eğer bunlardan etkileniyorsanız Galatasaray'da teknik direktörlük yapmayacaksınız. Övgü ve eleştiriyi kabul etmeniz gerek. Ancak ben kendi stadımızda, deplasmanda, havalimanında, sokakta hep destek gördüm. Bana hep pozitif yaklaştılar. Negatifliği sadece sosyal medyada gördüm, onu da normal karşılıyorum."

"Singo'da sağlık ekibimizin kontrolünde ilerliyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Wilfried Singo'nun yakında formasına kavuşacağını kaydetti.

Singo'da dikkatli ilerlediklerini anlatan Buruk, "Singo'da sağlık ekibimizin kontrolünde ilerliyoruz. Çok profesyonel bir futbolcu. Geç dönüş oyuncuyla ilgili değil. Bu sakatlığın süreci bu şekilde. Daha erken döndürüp sakatlığın nüksetmesiyle daha fazla süre kaybetmek istemedik. Önümüzde fırsat varken onu en güçlü şekilde hazırlamaya çalıştık. Yener hoca ve ekibine teşekkür ediyorum. Çok tecrübeliler, Galatasaray'a çok emek veriyorlar ve oyunculara çok büyük ilgi gösteriyorlar. Onların kontrolünde çalışmalar sürüyor. Hastane kontrolleri de var. Yarın izin günümüz. Pazartesi günü takımla bir arada olacağını düşünüyorum. Tekrar bir kontrol yapılacak ama genel testleri iyi çıktı. İki ayak arasındaki güç farklarına da bakıyorlar. Her şey şu anda çok iyi gidiyor. İnşallah pazartesi günü takımla birlikte antrenmanda olacak." ifadelerini kullandı.

Roland Sallai'nin sağ bekteki performansını öven Buruk, "Singo'yu hem sağ bekte hem de stoperde kullanacağız. Yener İnce'nin ağzından, sadece stoperde kullanacağımızla ilgili olmayan haberler çıktı. Böyle bir şey yok. Singo kariyeri boyunca hem sağ bek hem de stoper oynadı. Bundan sonra da böyle devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.