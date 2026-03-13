Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla mağlup ederek ilk yarıyı üstün tamamladı. Bartuğ Elmaz ve Serginho'nun golleriyle öne geçti.

Stat: Atatürk Olikpiyat

Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak

Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Yiğit Çınar, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Tiago Çukur, Serginho, Barış Kalaycı, Larsson

Fenerbahçe : Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Fred, Cherif, Kerem Aktürkoğlu

Goller: Dk. 15 Bartuğ Elmaz, Dk. 45+1 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

15. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Barış Kalaycı ceza sahası içine ortaladı. Oosterwolde'nin uzaklaştırmak istediği top Bartuğ Elmaz'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

27. dakikada sağdan son çizgiye inen Fred, ceza sahası yayı üzerindeki Levent Mercan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

36. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağdan ceza sahasına giren Serginho, penaltı noktasına hareketlenen Barış Kalaycı'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

45+1. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde yükselen Lichnovsky kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya koşan Serginho yakın mesafeden topu filelere yolladı: 2-0.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
