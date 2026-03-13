Fenerbahçe, 67 yıl sonra Karagümrük'e mağlup oldu

Fenerbahçe, 67 yıl sonra Karagümrük'e mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek 67 yıl sonra ligdeki rakibine karşı galibiyet elde etti. Karagümrük, ilk yarıda attığı gollerle maçı kazanırken, Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, 67 yıl sonra rakibine karşı ligde galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Karagümrük, 15. dakikada Bartuğ Elmaz, 45. dakikada Serginho'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda iki takım da gol bulamazken, kırmızı-siyahlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karagümrük, aldığı bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 12 Kasım 1959'dan sonra ilk kez mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, rekabette oynanan 18. maçta 2. galibiyetini elde etti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Karagümrük'e karşı 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Sedat A.:

KK ve penaltı jokeri olmadan hiç bir takımı yenemez zaten.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

