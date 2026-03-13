Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ilk yarıda bulduğu gollerle Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk Olikpiyat

Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Yiğit Çınar, Mladenovic (Dk. 75 Çağtay Kurukalıp), Kranevitter, Bartuğ Elmaz (Dk. 65 Babicka), Tiago Çukur, Serginho (Dk. 75 Johnson), Barış Kalaycı (Dk. 75 Traore), Larsson (Dk. 55 Berkay Özcan)

Fenerbahçe : Mert Günok, Mert Müldür (Dk. 46 Brown), Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 79 Oğuz Aydın), Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek (Dk. 46 Asensio), Fred (Dk. 46 Musaba), Cherif, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Nene)

Goller: Dk. 15 Bartuğ Elmaz, Dk. 45+1 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 50 Oosterwolde, Dk. 82 Kante, Dk. 90+7 Oğuz Aydın ( Fenerbahçe ), Dk. 51 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

52. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Barış Kalaycı'nın pasında topla buluşan Tiago Çukur, savunmanın arkasına hareketlenen Serginho'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci Mert ayaklarıyla gole izin vermedi.

56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Kalaycı, meşin yuvarlağı Berkay Özcan'la buluşturdu. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

71. dakikada Levent Mercan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Musaba, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan sert vuruşunda kaleci Grbic gole engel oldu.

79. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın düzeltip vuruşunda kaleci Grbic son anda topu kornere gönderdi.

Ev sahibi ekip, 90 dakikadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez

İran'da neler oluyor? Savaşı bırakıp neyin derdine düştüler
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş

Ameliyattan önceki sözleri duygulandırdı! Resmen hayatı anlatmış
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

İran'dan Ankara'nın beklediği açıklama geldi
İstanbul'da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı

Yıllardır bomboş duruyor! İstanbul'un göbeğindeki krizde yeni gelişme
İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez

İran'da neler oluyor? Savaşı bırakıp neyin derdine düştüler
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
'Dünyanın en güzel kızı' evleniyor: Nişan yüzüğü olay

"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay