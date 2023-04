Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Attila Szalai, 3 puan almanın önemli olduğunu ve yollarına bu şekilde devam edeceklerine inandığını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından açıklamalarda bulunan Macar futbolcu, zorlu bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını, ilk yarıda iyi bir performans sergilemediklerini, gol yediklerini ancak ikinci yarı takım olarak iyi bir reaksiyon ortaya koyduklarını düşündüğünü aktardı.

Saha içinde kompakt bir oyun sergilediklerini kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, "Zajc'ın harika golüyle beraber geri dönmesini bildik ve maçı da döndürmeyi başardık. Genel olarak iyi efor, çaba sarf ettik. İyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Bu zor deplasmanda 3 puan almak bizim için çok önemli. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Miha Zajc'ın golüyle ilgili konuşan Szalai, "Zajc, harika kaliteye sahip bir oyuncu. Gerek paslarıyla olsun gerek uzaktan attığı şutlarla olsun kaliteli bir oyuncu. Geçmişte de zaten buna benzer gollerini görmüştük, kalitesini görmüştük. Bu maçta da bunu tekrar gördük. Harika bir tekniğe sahip. Bu vesileyle onu tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Zajc'ın korner öncesinde kendisinin bir gol atacağını hissettiğini ve o hissin gerçekleşmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Szalai, "Harika bir orta yapan Arda'nın da payını vermek gerekiyor. Ben de doğru pozisyondaydım. Geliştireceğimiz noktalar hala mevcut. Bunlar üzerine çalışıp yoğunlaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe asla vazgeçmez"

Şampiyonluk yarışını değerlendirmesi istenen Macar savunmacı, şunları dile getirdi:

"Fenerbahçe asla vazgeçmez. Bizler çalışıyoruz ve inanmaya devam ediyoruz. Ki bana göre inanmak çok ama çok önemli. Eğer inanırsanız, inandığınız şey uğruna sıkı bir şekilde çalışırsanız, sonucunu alırsınız. Bizler de buna çok inanıyoruz. Taraftara söylemek istediğim şey şu; takıma güvensinler, bizlere her zamanki gibi daha önce de gösterdikleri desteği sürdürsünler. Bu desteği her zaman hissetmek isteriz. Bizler de hedefimizi gerçekleştirmek adına sahada elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız."

Enner Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonla ilgili, "Açıkçası maçtan sonra pozisyonu izleme imkanım olmadı ama canlı olarak maç içinde gördüm. Çok fazla yorum yapamıyorum." diyen Szalai, Valencia'nın kendisine, 'Rakibin ayağına vurduğunu ve pozisyonun penaltı olduğunu' söylediğini kaydetti.

"İstediğimiz hedeflere ulaşabileceğimizi düşünüyorum"

Futbolda böyle şeylerin olabileceğini ama vazgeçmemenin önemli olduğunu vurgulayan Szalai, sözlerini şöyle noktaladı:

"Takım olarak biz vazgeçmedik, biz de bunu yaptık ve güçlü bir şekilde geri döndük. Umarım devam ederiz. Sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Bizler inancımızı sürdürüyoruz ve bu inançla sıkı bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Heyecanlı bir süreç olacak. 8 maç kaldı, Süper Lig'de ve yarı finaldeyiz Türkiye Kupası'nda da. Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları bekliyoruz. Hem ligde şampiyon olmak hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz, bu bir sır değil. Onun için mücadele ediyoruz. Gün gün, antrenman antrenman, maç maç, sıkı bir şekilde çalışarak, Tanrı'nın da yardımıyla umuyorum ki güçlü bir çalışmanın neticesinde istediğimiz hedeflere ulaşabileceğimizi düşünüyorum."

Fenerbahçe'den paylaşım

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesaplarından maçla ilgili bir paylaşım yaptı.

Enner Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonla ilgili videonun konulduğu paylaşımda, "Algılar, manipülasyonlar işe yaradı, penaltımız yok sayıldı! Ama sonucu Fenerbahçe belirledi!" ifadeleri kullanıldı.