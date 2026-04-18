Fatih Karagümrük, Eyüpspor'a 2-1 Mağlup Oldu

(ANKARA) -Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Mısırlı.Com.Tr Fatih Karagümrük ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan ve hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçı konuk takım Eyüpspor 2-1 kazandı.

Fatih Karagümrük deplasmanında Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Fatih Karagümrük oyuncusu Matias Ktanevitter'e kendi kalesine ve 44. dakikada Mateusz Legowski attı. Ev sahibi Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 16. dakikada Sergingo'dan geldi. 78. dakikada Anıl Yaşar'ın kırmızı kart görmesiyle Eyüpspor karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Kaynak: ANKA