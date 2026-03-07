Haberler

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak

Güncelleme:
Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda mücadele edecek. Ligde son sırada bulunan Karagümrük, 13 puanla kazanmayı hedefliyor.

Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma 13.30'da başlayacak. Ömer Tolga Güldibi'nin yöneteceği müsabakada Murat Tuğberk Curbay ve Osman Gökhan Bilir, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligdeki 24 mücadelede 3 galibiyet, 4 beraberlik, 17 yenilgi alan Fatih Karagümrük, 13 puanla son sırada bulunuyor. Bu maçlarda 21 kez gol sevinci yaşayan kırmızı-siyahlılar, kalesinde gördüğü 45 golle ligin en çok gol yiyen ekibi konumunda yar alıyor.

Savunma oyuncusu Anıl Yiğit Çınar, sarı kart cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Kaleci Ivo Grbic ve defans oyuncusu Ricardo Esgaio ise yarın kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Sazonun ilk yarısında iki ekibin İstanbul'daki mücadelesini Gaziantep FK, 2-0 kazandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
