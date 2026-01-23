Haberler

Davide Biraschi 4'üncü kez Fatih Karagümrük'te

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, İtalya Serie B takımı Frosinone'nin stoperi Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İtalya Serie B takımı Frosinone'nin 31 yaşındaki stoperi Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladığını açıkladı. Davide Biraschi, 4'üncü kez Fatih Karagümrük forması giyecek.

Fatih Karagümrük'ten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'nin 31 yaşındaki stoperi Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. 2021-2024 yılları arasında 3 sezon formamızı giyen Davide Biraschi; 6 sezon Genoa'da, son 2 sezon da Frosinone'de mücadele etti. Yeniden kırmızı siyahlı formamızı terletecek Davide Biraschi'ye ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

