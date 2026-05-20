Haberler

Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Daniele Verde'nin bonservisini aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig’e veda eden Fatih Karagümrük, İtalyan kanat oyuncusu Daniele Verde’nin satın alma opsiyonunu kullanarak yeniden anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, İtalyan kanat oyuncusu Daniele Verde'nin satın alma opsiyonunu kullandı.

Kırmızı-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geride bıraktığımız sezonun ikinci devresinde kiralık olarak formamızı terleten İtalyan kanat oyuncusu Daniele Verde'nin satın alma opsiyonunu kullanarak yeniden anlaşma sağladı. Kariyerinde Roma, Verona, Valladolid ve AEK gibi takımlarda mücadele eden 29 yaşındaki İtalyan oyuncu alt yaş kategorilerde 24 kez milli formayı giydi. Daniele Verde'ye ailemize yeniden 'hoş geldin' diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Verde, ligin ikinci yarısında giydiği Fatih Karagümrük formasını 8 maçta terletirken, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su yerine şekerli içecekler tüketen ünlü fenomene lösemi teşhisi konuldu

Dünyaca ünlü fenomenden kötü haber! Sağlıksız yaşam pahalıya patladı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne 'Özgür Filistin' diye haykırdı

Aktivistlere insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne karşı haykırdı
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu

Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur ölü bulundu
Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu

Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak