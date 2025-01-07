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Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u 1-0 Geçti

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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u 86. dakikada Çağtay Kurukalıp'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

74. dakikada Johnson'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Tarık'ın müdahalesi sonrası üstten az farkla kornere çıktı.

86. dakikada Emrecan Bulut'un hatası sonra topu kapan Ahmet, cezasına kadar ilerledikten sonra karşı karşıya pozisyonda topu solundaki Çağtay'a bıraktı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 1-0

90+1. dakikada Çağtay'ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Tarık parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı soldan kornere çeldi.

90+3. dakikada Akintola'nın sol taraftançalımlarla içeri girdikten sonra dar açıdan şutundan kaleci Furkan topu kornere çeldi.

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Emrah Ünal, Serdar Osman Akarsu

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Talha Ülvan, Anıl Yiğit Çınar, Berkay Dabanlı, Emir Tintiş, Daniel Johnson, Flavio Paoletti (Atakan Çankaya dk. 46), Joao Camacho (Ahmet Sivri dk. 70), Barış Kalaycı (Muhammed Mert dk. 70), Arda İbrahim Akgün (Çağtay Kurukalıp dk. 62), Wesley (Baran Demiroğlu dk. 62)

Yedekler: Furkan Akyüz, Yiğit Fidan, Tağrık Buğra Kalpaklı, Tarık Tuğyan, Ömer Faruk Gümüş

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Ayberk Karapo, Husniddin Alikulov, Anıl Yaşar, Casper Hojer, Giannis Papanikolaou, Muhamed Buljubasic (Amir Hadziahmetovic dk. 63), Altin Zeqiri (Emrecan Bulut dk. 46), Dal Varesanovic (David Akintola dk. 80), Benhur Keser (Rachid Ghezzal dk. 63), Vaclav Jurecka (Ali Sowe dk. 71)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Halil Pehlivan, Attila Mocsi, Mithat Pala, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Çağtay Kurukalıp (dk. 86) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp (Fatih Karagümrük) Emrecan Bulut, Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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