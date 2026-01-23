Haberler

Fatih Karagümrük, Bartuğ Elmaz transferini TFF'ye bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın bonservisini kiraladığını duyurdu. Genç futbolcu, sezon sonuna kadar İstanbul ekibinin formasını giyecek.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın bonservisini kiraladığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre İstanbul ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşmaya vardı.

Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Genç oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta görev yaptı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kars'ta vefa dolu görüntü: Hasta annesini kucağında taşıdı

Vefanın en saf hali! Kucağında taşıdığı kişi bakın kim
Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü

Hainlere hak ettiği muamele! Cenaze namazları bile kılınmadı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
Kars'ta vefa dolu görüntü: Hasta annesini kucağında taşıdı

Vefanın en saf hali! Kucağında taşıdığı kişi bakın kim
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu