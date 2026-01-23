Fatih Karagümrük, Bartuğ Elmaz transferini TFF'ye bildirdi

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın bonservisini kiraladığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre İstanbul ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşmaya vardı.

Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Genç oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta görev yaptı.