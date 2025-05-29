Fatih Karagümrük, Bandırmaspor'u Mağlup Ederek Süper Lig'e Yükseldi

Fatih Karagümrük, Bandırmaspor'u Mağlup Ederek Süper Lig'e Yükseldi
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Trendyol 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük, normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalarda 3-1 kazanarak Trendyol Süper Lig'e yükseldi. Bandırmaspor karşısında gösterdiği performansla dikkat çeken Karagümrük, önemli bir başarı elde etti.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatmalar sonucunda Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Maçtan dakikalar

26. dakikada Çağatay Kurukalıp'ın ceza sahası dışından vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

37. dakikada kaleye uzak noktadan serbest vuruş kullanan Hikmet Çiftçi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

46. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Atınç Nukan'dan seken topla buluşan Wesley meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

62. dakikada Mexer'in kaleye uzak noktadan yaptığı sert vuruşta top az farkla auta çıktı.

91. dakikada Çağtay Kurukalıp'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Atakan Çankaya kafayla topu filelere gönderdi. 2-1

102. dakikada Ahmet'in kaleye uzak noktadan yaptığı vuruşta kaleci Akın gole izin vermedi.

105. dakikada Ahmet Sivri'nin ceza sahasının dışından yaptığı sert vuruşta top direğe de çarparak ağlara gitti. 3-1.

117. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Talha'nın vuruşunda top üst direkten geri döndü.

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Talha Ülvan, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp (Emir Tintiş dk. 120), Atakan Rıdvan Çankaya (Salih Dursun dk. 112), Tresor Doh, Camacho (Sergio Antonıo dk. 74), Johnson (Nikola Dovedan dk. 88), Göktan Gürpüz (Ahmet Sivri dk. 89), Wesley

Yedekler: Emre Bilgin, Alper Emre Demirol, Berkay Tolga Dabanlı, Muhammed Mert, Emir Tintiş, Andre Gray

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Sergen Piçinciol dk. 97), Mexer, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Mourad Louzif dk. 97), Mulumba, Ndongala (İbrahim Kaya dk. 77), Murat Cem Akpınar (Mehmet Özcan dk. 56), Hikmet Çiftçi (Kerim Avcı dk. 90+1), Messaoudi, Diony (Paixao dk. 78)

Yedekler: Zafer Görgen, Emirhan Ayhan, Erkam Kömür, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Hikmet Çifçti (dk. 37) (Bandırmaspor), Wesley (dk. 46), Atakan Çankaya (dk. 91), Ahmet Sivri (dk. 105) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Messaoudi, Hakan Bilgiç, Mustafa Gürsel (Teknik Direktör), Mulumba, Mourad Louzıf (Bandırmaspor), Göktan Gürpüz, Ahmet Sivri, Nikola Dovedan (Fatih Karagümrük) - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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