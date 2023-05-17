Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu.
STAT: Vodafone Park HAKEMLER: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ogün KamacıFATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan Şen - Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov (Dk.72 Lawrence), Ozdeev, Feghouli (Dk.81 Ljajic), Lobjanidze (Dk.71 Colley), Borini (Dk.85 Kerim Frei), DiagneADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir - Svensson (Dk.78 İsmail Çokçalış), Morel, Semih Güler, Rodrigues, Yusuf Sarı (Dk.90 Furkan Soyalp), Gökhan İnler (Dk.69 Emre Akbaba), Ndiaye, Akintola (Dk.70 Onyekuru), Belhanda (Dk.90 Gulbrandsen), Cherif NdiayeGOLLER: Dk.44 Borini, Dk.80 Diagne ( Fatih Karagümrük ) - Dk.51 Cherif Ndiaye, Dk.76 Onyekuru, Dk.84 Dresevic (KK) ( Adana Demirspor )SARI KARTLAR: Shukurov, Baniya, Dresevic, Ozdoev ( Fatih Karagümrük ) - Gökhan İnler, Yusuf Sarı ( Adana Demirspor ) Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. 9'uncu dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Rodrgues yerden içeri çevirdi. Cherif Ndiaye'nin vuruşunda top üstten auta gitti.14'üncü dakikada Gökhan İnler'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Akintola, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti. Meşin yuvarlak direkten auta çıktı.44'üncü dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Lobjanidze'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Borini yerden içeri çevirdi. Kaleci Ertaç'ın kontrol etmek istediği top, ağlarla buluştu: 1-0.51'inci dakikada Adana Demirspor eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, çizgiye kadar indikten sonra yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içinde Cherif Ndiaye'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.57'nci dakikada Borini'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Lobjanizde'nin vuruşunda kaleci Ertaç gole izin vermedi. Seken topu Adana Demirspor savunması uzaklaştırdı.76'ncı dakikada Adana Demirspor öne geçti. Hızlı gelişen Adana Demirspor atağında sağ kanattan topla hareketlenen Yusuf Sarı, Belhanda'yı gördü. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Belhanda, penaltı noktasının yakındaki Onyekuru'ya çıkarttı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.80'inci dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Colley yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içinde Diagne, yaptığı tek vuruşla topu kaleci Ertaç'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-2.84'üncü dakikada Adana Demirspor maçta 2'nci kez öne geçti. Sağ kanattan gelişen konuk ekip Yusuf Sarı, yerden sert içeri çevirdi. Dresevic'in ters vuruşunda top ağlara gitti: 2-3.Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor