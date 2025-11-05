Haberler

Fatih Belediyesi'nden Ödüllü Okullararası Suriçi Kupası Başladı

Güncelleme:
Fatih Belediyesi'nin düzenlediği Okullararası Suriçi Kupası, 18 branşta düzenlenen turnuvayla başladı. Karate branşında 150 sporcunun katıldığı etkinlik, gençlerin sporla buluşmasını hedefliyor.

FATİH Belediyesi'nin düzenlediği Okullararası Suriçi Kupası başladı. 18 branşta düzenlenen turnuva, karate branşında 150 sporcunun katılımıyla, bugün start verdi. Sporcular; minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarışacak.

Fatih Belediyesi ile İstanbul İl ve Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ödüllü Okullararası Suriçi Kupası başladı. Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlayan turnuvada sporcular karate branşında yarıştı.

Turnuva boyunca Basketbol, futbol, yüzme, voleybol, okçuluk, masa tenisi, karate, badminton, futsal, atletizm ve geleneksel çocuk oyunları gibi 18 branşta yüzlerce öğrenci sahaya çıkacak.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Sizleri tebrik ediyorum. Şuna yürekten inanıyorum. Elinden tutup çocuğunu spora teşvik eden, bütün anne ve babaları yürekten tebrik ediyorum. Şuna inanıyorum çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak ve kötü alışkanlıklarından kurtaracak en önemli unsur spordur. Spora lütfen bu bilinçle bakın. Spor, tesisi olmadan gelişmez. O yüzden Fatih'te son 5 yılda 12'ye yakın tesis kazandırdık. Şu anda 3 tane ayrı tesis devam ediyor. Fatih şu anda İstanbul'un 39 ilçesinden tarihi bir muhit olmasına rağmen artık spor ilçesi olarak konuşuluyor. Bunu hep beraber başardık inşallah daha da geliştireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
