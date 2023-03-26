Fas yine bir yerlerde büyük takım yeniyor! Ramazan ayında kazandıkları için çok mutlular

Dünya Kupası'nda yarı final gören Fas, hazırlık maçında yıldızlar topluluğu Brezilya'yı 2-1 mağlup etti. Brezilya'yı deviren Fas'ta Teknik Direktör Walid Regragui maçın ardından, "Ramazan ayının ortasında, teravih namazından sonra Brezilya'yı yendik. Bu muhteşem" açıklamasını yaptı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda devlere kök söktüren ve yarı final gören Fas, bıraktığı yerden devam ediyor. Fas, hazırlık maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.

ART ARDA GOLLER

Fas'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Maçın ilk golü 29. dakikada Faslı yıldız Boufal'dan geldi. 67'de Casemiro cevap verdi. 79'da Sabiri sahneye çıkıp galibiyeti getirdi.

"BU MUHTEŞEM"

Fas Teknik Direktörü Walid Regragui karşılaşmanın ardından "Ramazan ayının ortasında, teravih namazından sonra Brezilya'yı yendik. Bu muhteşem, çılgınca oldu" açıklamasını yaptı.

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDULAR

Hırvatistan beraberliğiyle başladığı kupa yolculuğunda, grupta Belçika ve Kanada'yı yenen, son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla geçen Fas, çeyrek finalde de Portekiz gibi güçlü bir takımı saf dışı bırakarak son şampiyon Fransa'nın rakibi olmuştu. Grup aşamasında yalnızca Kanada'dan 1 gol yiyen Fas, İspanya ve Portekiz'e de gol izni vermedi. Yarı finalde Fransa'ya 2-0 mağlup oldular, üçüncülük maçında da Hırvatistan'a 2-1 kaybettiler.