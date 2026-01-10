Haberler

Fas, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi

Güncelleme:
Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Fas, Kamerun'u 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Golleri Brahim Diaz ve Ismael Saibari kaydetti.

FAS, Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Kamerun'u 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Kamerun ile Fas, karşı karşıya geldi. Stade Prince Moulay El Hassan'da TSİ 22.00'de oynanan karşılaşmada Mısırlı hakem Amin Omar düdük çaldı. Fas, Karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak turu geçen takım oldu. Fas'a turu getiren golleri 26'ncı dakikada Brahim Diaz ile 74'üncü dakikada Ismael Saibari kaydetti. Fas'ta Fenerbahçeli Youssef En Nesyri, karşılaşmanın 67'nci dakikasında oyuna dahil olurken, Kamerun'da RAMS Başakşehirli Olivier Kemen mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Fas yarı finale yükseldi. Kamerun ise organizasyona veda etti. Fas, yarı finalde Cezayir - Nijerya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
