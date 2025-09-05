Haberler

Fas'dan Dominasyon: Nijer'i 5-0 Yenen Ev Sahibi, Elemelerde Liderliğini Sürdürdü

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu'nda Fas, Prens Moulay Abdellah Stadı'nda Nijer'i 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçta Nijer, 26. dakikada kırmızı kart gördü, bu da Fas'ın üstün performansını daha da pekiştirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu'nda Fas, Nijer'i 5-0 mağlup etti.

Fas'ın başkenti Rabat'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Prens Moulay Abdellah Stadı'nın açılış maçında Nijer'i ağırladı.

Maça sert başlayan Nijer'de 26. dakikada Abdoul-Latif Goumey, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Rakibinin 10 kişi kalmasıyla ataklarını sıklaştıran Fas, 29. dakikada Ismael Saibari ile öne geçerken 38. dakikada yine Ismael Saibari ile skoru 2-0'a getirdi.

Maçın ikinci yarısında kontrolü tamamen ele alan ev sahibi ekip, Ayoub El Kaabi ile 51. dakikada farkı 3'e çıkarırken 69. dakikada Hamza Igamane'nin kafa golüyle skoru 4-0'a getirdi.

84. dakikada Azzedine Ounahi ile bir gol daha bulan Fas, karşılaşmayı 5-0 kazandı.

Bu sonuçla E Grubu'nda 6'da 6 yapan lider Fas, puanını 18'e yükseltti. Bir maçı eksik Nijer ise 6 puanla 4. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
