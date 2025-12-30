Futbol: Afrika Uluslar Kupası

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) A Grubu mücadeleleri tamamlandı.

Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda ev sahibi Fas ile Zambiya karşılaştı.

Maçın 9. dakikasında Ayoub El Kaabi ile öne geçen Fas, 27. dakikada Brahim Diaz ile farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Fas, 50. dakikada Ayoub El Kaabi ile bir gol daha bularak maçı 3-0 kazandı.

Günün diğer maçında Komorlar ile Mali, Kazablanka'nın V. Muhammed Stadı'nda 0-0 berabere kaldı.

Mali'de Amadou Haidara, 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Oynanan üçüncü maçların ardından A Grubu'nu 7 puanla lider bitiren Fas ve 3 puanla ikinci sırayı alan Mali, son 16 turuna kaldı.

Komorlar, 2 puanla üçüncü, aynı puana sahip Zambiya ise son sırada yer aldı.