Faroe Adaları-Türkiye maçına doğru - Jakup Andreasen
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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında pazar günü Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Faroe Adaları'nda futbolcu Jakup Andreasen, statta düzenlenen basın toplantısında maça ilişkin soruları cevapladı.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında pazar günü Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Faroe Adaları'nda futbolcu Jakup Andreasen, statta düzenlenen basın toplantısında maça ilişkin soruları cevapladı.
Kaynak: AA / Murat Karadağ - Spor