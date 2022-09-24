Faroe Adaları-Türkiye maçına doğru - Jakup Andreasen Spor Haberleri UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında pazar günü Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Faroe Adaları'nda futbolcu Jakup Andreasen, statta düzenlenen basın toplantısında maça ilişkin soruları cevapladı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında pazar günü Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Faroe Adaları'nda futbolcu Jakup Andreasen, statta düzenlenen basın toplantısında maça ilişkin soruları cevapladı. Spor Kaynak: AA / Murat Karadağ Faroe Adaları Türkiye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Faroe Adaları-Türkiye maçına doğru - Jakup Andreasen - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.