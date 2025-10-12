Haberler

Faroe Adaları'ndan büyük sürpriz

Faroe Adaları'ndan büyük sürpriz
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Faroe Adaları, sahasında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 8. hafta maçında Faroe Adaları ile Çekya karşı karşıya geldi. Torsvollur Stadyumu'nda oynanan maçı Faroe Adaları, 2-1'lik skorla kazandı.

FAROE ADALARI'NDAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Faroe Adalarına galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Hanus Sorensen ve 81. dakikada Martin Agnarsson kaydetti. Çekya'nın tek golü 78. dakikada Adam Karabec'ten geldi. Çekya'da Beşiktaşlı futbolcu Vaclav Cerny 87 dakika sahada kalırken, David Jurasek forma giyemedi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Faroe Adaları, dikkat çeken bir sürprize imza atarak puanını 12'ye yükseltti. Çekya ise 13 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Faroe Adaları deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak. Çekya ise Cebelitarık'ı sahasında ağırlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
