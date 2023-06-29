Farioli'nin yeni rotası Nice! Fransız ekibiyle her konuda anlaştı
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Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli, Fransız ekibi Nice ile anlaşmaya vardı.
Alanyaspor'dan sonra takım çalıştırmayan Francesco Farioli'nin yeni adresi Fransa oluyor. İtalyan hoca, Nice ile her konuda anlaştı.
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Le Parisien'de yer alan habere göre; Farioli, Nice'in yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. İtalyan hoca, Türkiye'de Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Karagümrük'te teknik direktörlük yapmıştı.
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Son olarak Alanyaspor'un başına geçen 34 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Şubat 2023'te takımdan ayrıldı. Alanya ile 47 maça çıkan Farioli, 1.55 galibiyet ortalaması tutturdu.
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