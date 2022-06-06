Fanatik çeşme, bordo-mavi renklere boyandı - Haberler

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Fanatik çeşme, bordo-mavi renklere boyandı

Demirören Haber Ajansı - Nuri Çağlar - Spor
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Fanatik çeşme, bordo-mavi renklere boyandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde her yıl Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan takımın renklerine boyanan ve 'fanatik çeşme' bu yıl kutlamalar eşliğinde Trabzonspor'un renkleri bordo-maviye boyandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde her yıl Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan takımın renklerine boyanan ve 'fanatik çeşme' bu yıl kutlamalar eşliğinde Trabzonspor'un renkleri bordo-maviye boyandı.

Şarköy'de her yıl Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan takımın renklerine boyanan ve halk arasında 'fanatik çeşme' olarak adlandırılan çeşme bu yıl şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un renkleri bordo-maviye boyandı. Çeşmenin boyanmasından önce Trabzonspor taraftarları teknelere denize açılıp, bordo-mavi bayraklarını açıp kutlama yaptı. Ardından sahilde bulunanlar kemençe eşliğinde horon oynadı. Kutlamaların ardından Şarköy Belediye Başkanı, Alpay Var, İlçe Gençli Spor Müdürü Davut Tiryaki ile taraftarlar çeşmeyi bordo mavi renklere boyadı. Başkan Var, "Belediye seçimlerini kazandığım yıl Galatasaray şampiyon olmuştu, Galatasaray taraftarıyla beraber sarı-kırmızı renklere boyamıştık. Geçtiğimiz yıl da taraftarı olduğum Beşiktaş'ın renkleri olan siyah-beyaza boyadık. Çeşmeyi bu yıl da Trabzonspor'un bordo- mavi renklerine boyuyoruz. Trabzonspor taraftarlarını şampiyon oldukları için kutluyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Nuri Çağlar - Spor

Trabzonspor Tekirdağ Hisarcık Spor Haberler

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