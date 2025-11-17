Haberler

Fair Play Komisyonu 44 Yılını Geride Bıraktı

Güncelleme:
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bünyesinde 44 yıl önce kurulan Fair Play Komisyonu, Türkiye'de Fair Play felsefesini yaygınlaştırmak için önemli adımlar attı. Olimpiyat madalyalı atlet Ruhi Sarıalp ve diğer önemli isimlerin yer aldığı komisyon, fair play ödülleri ile bu değerleri teşvik etmeye devam ediyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) bünyesinde bir komisyon olarak işlevini yürüten, Türkiye'de Fair Play felsefesini tanıtıp yaygınlaştırmak, Fair Play'in bir kültür ve yaşam biçimi olduğunu anlatmak için Türkiye'de kuruluşu gerçekleşen Fair Play Komisyonu 44 yılı geride bıraktı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 1981 yılında Dünya Fair Play Konseyi'ni (CIFP) tanıyıp onu bir kuruluşu olarak kabul etmesinden sonra Fair Play, IOC'ye bağlı Milli Olimpiyat Komitelerince gündeme alındı. IOC'nin her komitede Fair Play ile ilgili bir komisyon kurulmasını tavsiye etmesi üzerine TMOK da bu konuda çalışmalara başladı. 17 Kasım 1981'de Turgut Atakol'un başkanlığında toplanan TMOK Yönetim Kurulu, Fair Play Komisyonu'nu oluşturdu. Komisyon; Dr. Tarık Özerengin, Av. Merih Sezen, Spor Yazarı Doğan Koloğlu, Olimpiyat madalyalı atlet Ruhi Sarıalp ve Uluslararası Boks Hakemi Ahmet Cömert 'den oluştu.

Kurul ilk Türkiye Fair Play ödülünü de 1982 yılında duyma ve konuşma özürlü olan yelkenci Varol Tamer Hepağuşlar'a (davranış dalında) verdi. Hepağuşlar, Balkan Yelken Şampiyonası'nda parkuru şaşıran Yunan rakibini uyarmış, elenmesini engellemişti. Bir yıl sonra (1983) Türkiye Fair-Play ödülünü kazanan İsmet Karababa Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) büyük ödülü olan Baron Pierre de Coubertin ödülüne layık görüldü.

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, 44 yılı geriden bırakan fair play in Türkiye yolculuğunda önemli adımlar atılıp, mesafeler kat edildiğini, TMOK'un bu yolda güçlü adımlarla yürüyüşüne devam edeceğini belirtirken, Komisyon Başkanı Haldun Domaç da, bugüne kadar fair play in gelişmesine sportif ve toplumsal olarak katkı veren tüm başkanlar ve yöneticilere çabaları için teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
