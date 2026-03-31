Facia ucuz atlatılmış! Sadettin Saran’ın yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Facia ucuz atlatılmış! Sadettin Saran'ın yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın geçirdiği trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Saran'ın içinde bulunduğu aracın, bir anda emniyet şeridine giren araca arkadan çarptığı görüldü.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, bugün arabasıyla kulüp binasına seyahat ettiği sırada trafik kazası geçirdi.

SADETTİN SARAN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre Saran, evinden stada hareket ederken E-5 üzerinde trafik kazası geçirdi. Saran ve şoförünün durumunun iyi olduğu, araçta ise hasar meydana geldiği aktarıldı. Başkan Saran'ın kazanın ardından bacağında, kolunda ve boynundan ağrı olmasına rağmen kulüp binasına gittiği, yöneticilerle yapılan toplantıya katıldığı belirtildi.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sadettin Saran'ın içinde bulunduğu aracın kaza anına görüntüleri ortaya çıktı. Aynı güzergahta ilerleyen bir motosikletlinin kask kamerasına yansıyan kazada, emniyet şeridinden ilerleyen Sadettin Saran'ın aracı, belirli bir hızda ilerlerken bir anda emniyet şeridine giren arabaya çarptığı görüldü. Motosikletli vatandaşın olay yerinde durarak Saran'ın aracına gittiği ve yardım ettiği görüldü. 

