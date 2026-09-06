Fabio: Galibiyet reaksiyonu önemliydi

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Fabio, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamda, geçtiğimiz haftanın ardından takım olarak çok iyi bir reaksiyon verdiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Fabio, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fabio, bordo-mavili takım formasıyla ilk kez taraftarının önünde sahaya çıkmanın kendisi için özel olduğunu belirterek, "Öncelikle çok mutluyum. Evimizdeki ilk maçım olması nedeniyle benim için özel bir an oldu. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Son maçtan sonra böyle bir reaksiyon vermek bizim için bir zorunluluktu. Rakibimiz sezona iyi başlamış ve iyi sonuçlar almıştı. Bugün çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.

"Ayrılıklar futbolda her zaman üzücü oluyor"

Futbolda yaşanan teknik direktör değişikliklerinin her zaman zor olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, "Bizim işimizde her zaman ayrılıklar var ve bunlar hiçbir zaman güzel olmuyor. Futbolda bunlar var ancak her zaman üzücü anlar. Hocamızla fazla çalışma fırsatı bulamamıştım, daha yeni tanışmıştık. Sezon bizim için uzun bir maraton. İyi bir sezon çıkarmak ve beklentileri karşılamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Geçen maça göre kendimi daha iyi hissettim"

Takıma yeni katıldığını ve her geçen gün fiziksel olarak daha iyi duruma geldiğini kaydeden Fabio, "Takıma yeni katıldım. Geçen maça göre kendimi çok daha iyi hissettiğim bir maç oldu. Takımla birlikte oldukça daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Gelişimim ve daha iyiye gidişim sürüyor. Bugün takımla ilk defa 90 dakikayı tamamladım" diye konuştu.

"Her maç üzerine koyarak devam edeceğim"

Fiziksel açıdan gelişimini sürdürdüğünü dile getiren Fabio, "Fiziksel olarak kendimi tam hazır hissetmediğim anlarda doğru yerde olmayı tercih ettim. Her maç üzerine koyarak devam edeceğim. Önümüzde bir çalışma haftası var. Çalıştıkça fiziksel olarak çok daha iyi olacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı