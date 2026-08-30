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Miretti: İtalya dışında ilk kez oynayacağım için çok heyecanlıyım

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Beşiktaş'ın Juventus'tan kiraladığı Fabio Miretti, İtalya dışında ilk kez forma giyeceği için heyecanlı olduğunu söyledi. Teknik direktör Italiano'nun transferinde etkili olduğunu belirten genç oyuncu, en rahat 8 numara pozisyonunda oynadığını ifade etti.

Beşiktaş'ın Juventus'tan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Fabio Miretti, "İtalya dışında ilk kez futbol oynayacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi 23 yaşındaki İtalyan oyuncu Fabio Miretti, kulübün resmi YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

"İçimde taşıdığım en değerli şey çocukluk dostluklarım"

Futbol yolculuğunu değerlendiren Miretti, "Şimdiye kadar kat ettiğim yol ve kariyerimin geldiği nokta bana büyük bir gurur veriyor. Ancak en çok hatırladığım şey, parkta kurduğumuz arkadaşlıklar. O dönemde edindiğim dostluklar, içimde taşıdığım en değerli şeyler. Juventus altyapısına ilk adım attığımda başardığım şeylerin hiçbirini hayal etmiyordum. Çocukken sadece eğlenmeyi düşünürsünüz. Juventus formasıyla ilk profesyonel maçıma çıktığım gün bir hayalim gerçekleşti" şeklinde konuştu.

"Nedved örnek aldığım oyuncuydu, saçlarımı onun gibi uzatırdım"

Çocukluğunda Pavel Nedved'i örnek aldığını belirten 23 yaşındaki oyuncu, "Nedved oynarken ben çok küçüktüm ancak saçlarımı onunki gibi uzattığımı hatırlıyorum. Annemle babam bunu hala anlatır" dedi.

"Italiano buraya gelmemde çok önemli bir etken oldu"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano hakkında da konuşan Miretti, "Kendisini teknik direktör olarak tanıyorum ve futbola bakış açısına her zaman hayranlık duydum. Buraya gelme kararımda çok önemli bir etken oldu. Kulübün beni kadroda çok görmek istemesi de beni çok mutlu etti. İtalya dışında ilk kez futbol oynayacağım için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

"En rahat hissettiğim yer 8 numara pozisyonu"

Saha içindeki görev alanına dair konuşan İtalyan futbolcu, "Genoa'da ilk zamanlar biraz daha ileri pozisyonda oynuyordum. Kendimi en rahat hissettiğim yer, 'mezzala' dediğimiz iç orta saha, yani 8 numara pozisyonu. Ancak altyapı ve A takım kariyerimde sık sık 10 numara, zaman zaman da 6 numara oynadım. Orta sahanın her bölgesinde oynamaya hazırım" değerlendirmesinde bulundu.

"Kenan ve Çelik Beşiktaş'ı anlattı"

Transfer süreci öncesinde İtalya'dan arkadaşlarıyla görüştüğünü aktaran genç oyuncu, "Son günlerde Kenan ve Çelik'le konuştum. İkisi de İstanbul'un çok güzel bir şehir, Beşiktaş'ın ise büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Çelik, havalimanına vardığımda ne yapmam gerektiğine kadar beni hazırladı" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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