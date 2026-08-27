Haberler

Beşiktaş Miretti'yi İstanbul'a getirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEŞİKTAŞ, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti’yi İstanbul’a getirdi.

BEŞİKTAŞ, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi İstanbul'a getirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviyesi için Fabio Miretti ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı ekip, Juventus ile görüşmelere başlandığını açıkladığı 23 yaşındaki İtalyan orta sahayı İstanbul'a getirdi. Miretti'yi taşıyan uçak saat 16.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Havalimanında kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Miretti, ardından Beşiktaş atkısıyla poz verdi ve taraftarlara üçlü çektirdi.

FABIO MIRETTI: BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Fabio Miretti, "Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Takımıma yardımcı olmak için yüzde 100'ümü yapacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum ve hazırım" dedi.

'HOCAMIZIN BURAYA GELMEMDEKİ ETKİSİ GERÇEKTEN BÜYÜK'

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'a transferinde önemli bir etkisinin olduğunu belirten İtalyan oyuncu, "Uluslararası bir tecrübe olduğu için buraya gelmemde kariyerimi geliştirmem açısından bir anlamda etkili oldu. Hocamızı da İtalya'dan zaten tanıyorum. Buraya gelmemdeki etkisi gerçekten büyük" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından özel araçla havalimanından ayrılan Miretti, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
SDG feshedildi: Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği

Kartlar yeniden dağıtıldı! Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığını gören Arda Güler hemen telefona sarıldı

Fener için yaptığı paylaşım bomba!
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Park 2031'e kadar F1 takviminde

Müjdeyi bizzat kendi verdi: Dev organizasyon 5 yıl boyunca Türkiye'de
Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti

Fener'in yeni transferi tam 1 yıl önce kulüp için neler demiş neler
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun

Mansur Yavaş'a teşekkür etti
Bülent Arınç'tan şaşırtan 'Süleymancılar' çıkışı! 'Masumiyet karinesi ve gizlilik ihlal ediliyor'

Bülent Arınç'tan "Süleymancılar" çıkışı! "İhlal ediliyor"
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek

Sınır şehrimizi ihya edecek tesis açıldı! Tonlarca altın üretilecek