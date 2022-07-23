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F1 Fransa Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Leclerc'in

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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F1 Fransa Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı Fransa Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımından Monakolu Charles Leclerc elde etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı Fransa Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımından Monakolu Charles Leclerc elde etti.

Le Castellet kasabasındaki 5,8 kilometrelik Paul Ricard Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 30.872 saniyeyle en iyi dereceye imza atan Leclerc, yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı.

24 yaşındaki Ferrari pilotu, bu sezon 7, kariyerinin 16. pole pozisyonuna ulaştı.

Leclerc'in 0.304 saniye arkasında Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, aynı takımdan Meksikalı Sergio Perez ise 0.463 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada sezonun 12. yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Dünya Şampiyonası Fransa Grand Prix Formula 1 Ferrari Spor Haberler

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