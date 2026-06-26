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Formula 1'de sıradaki durak Avusturya

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı Avusturya Grand Prix'si, 28 Haziran'da Red Bull Pisti'nde yapılacak. Sıralama turları 27 Haziran'da TSİ 17.00'de başlayacak. Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 156 puanla lider.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 8. etabı Avusturya Grand Prix'siyle devam edecek.

Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde yapılacak yarış, 71 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 28 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

F1'de şu ana kadar Büyük Britanyalı pilotlar George Russell ve Lewis Hamilton birer, İtalyan Kimi Antonelli ise 5 etap galibiyeti aldı.

Avusturya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 156

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 115

3. George Russell (Büyük Britanya): 106

4. Charles Leclerc (Monako): 75

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 73

Takımlar

1. Mercedes: 262

2. Ferrari: 190

3. McLaren: 141

4. Red Bull: 89

5. Alpine: 57

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
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