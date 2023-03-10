F.Bahçe taraftarının İspanya'da attığı sloganlar için Destici'den dikkat çeken yorum

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylar ve Fenerbahçe taraftarının Sevilla'daki "Hükümet istifa" tezahüratları hakkında açıklama yaptı. Destici, Sevilla'daki sloganlar için "Başka bir ülkede kendi hükümetine, devletine yönelik slogan atıyorsan bunu normal karşılamam" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, son dönemde tribünlerde yaşanan olaylar üzerine açıklamalarda bulundu. Habertürk'e konuk olan Destici, Bursaspor-Amedspor maçındaki pankartları taraftarların değil, provokasyon çıkarmayı amaçlayan odakların stada soktuğunu ifade etti.

"DOZAJI OLUR"

Statlarda atılan sloganlara değinen Destici, "Gezi'de yaşananlar, statlarda yaşananlar var. Her takım seyircisi takımını destekler, gerektiğinde protesto da yapar ama dozajı olur" dedi.

"NORMAL KARŞILAMAM"

Destici, Fenerbahçe taraftarının Sevilla'daki "Hükümet istifa" tezahüratları hakkında ise "İspanya'da bu yapılıyorsa Türk hükümetine yönelik, başka bir şey ararım. Bir başka ülkenin stadında da bu yapılıyorsa kendi ülkenin devletini, hükümetini, yöneticilerini itham eden sloganlar atıp takımını desteklemeyi bırakıp sloganlar atıyorsan eğer bunu normal karşılamam" açıklamasını yaptı.