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Ezeli rekabette tarihi skor: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 8-1 yendi

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U17 Elit A Ligi'nin 19. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 8-1 yendi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Arda Tagay, Yusuf Dağhan Kahraman, Muhammed Arda Abir, Abdullah Kolazlı, Furkan Koçak ve Yusuf Arda Özyurt attı. Fenerbahçe'nin tek golünü Yasir Altuntaş kaydetti.

Galatasaray, U17 Elit A Ligi 19. Hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı sarı kırmızılı takım 8-1 kazandı.

GOL OLDU YAĞDILAR

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 27. dakikalarda Arda Tagay, 31. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman, 35 ve 52. dakikalarda Muhammed Arda Abir, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 64. dakikada Furkan Koçak ve 86. dakikada Yusuf Arda Özyurt kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 78. dakikada Yasir Altuntaş attı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Galatasaray bu sonuçla puanını 34'e çıkardı. Fenerbahçe ise 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile oynayacak. Fenerbahçe ise Göztepe deplasmanında oynayacak.

Ezeli rekabette tarihi skor: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 8-1 yendi
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıValorant null:

Süper ligde eğer hakemler izin verirse abilerine de aynı tarifeden uygulamak istiyoruz

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelike Taştan:

Hakem feneve haksız penaltı vererek Galatasaray ı savunma yapmaya zorlamasaydı süper lig de de sonuç 7-0 a gidiyordu ;) ;)

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
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