Ezeli rekabet ebedi dostluk! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
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Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından havaalanında takımlarını sabaha kadar bekleyen Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, ezeli rekabetin yanı sıra ebedi dostluk örneği de gösterdi. Taraftarlar saatlerce hep birlikte dostluk ve kardeşlik örneği sergiledi. İşte o anlar...
Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan takımlarını sabaha kadar havaalanında bekleyen Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları büyük bir dostluk örneği gösterdi.
Kaynak: Haberler.com / Spor