Ezeli rakibini son dakikada yıktı! Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto
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Portekiz Ligi'nin 33. haftasında Porto, deplasmanda Benfica'yı 90+4. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, şampiyonluğunu ilan etti. Portekiz devi, ligde 30. kez mutlu sona ulaştı.
Benfica ile Porto, Portekiz Ligi'nin 33. haftasında Estadio da Luz'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 90+4. dakikada Zaidu'nun attığı golle kazanan konuk ekip, şampiyonluğunu ilan etti.
30. KEZ ŞAMPİYON OLDULAR
Porto'ya Benfica karşısında galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Pepe'nin asistinde Zaidu attı. Bu sonucun ardından Porto, ligdeki puanını 88'e yükseltti ve bitime bir hafta kala en yakın takipçisi Sporting ile puan farkını 9'a çıkartarak şampiyon oldu. Porto, Portekizli Ligi'nde 30. kez şampiyonluğa ulaştı.
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