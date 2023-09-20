Eyüpsultan'da plakasız motosiklet trafikten men edildi

Eyüpsultan'da jandarma ekipleri motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde yaklaşık 2 ay önce alınan bir motosiklet plakasız olduğu için trafikten men edildi, aracın sahibi ise evine taksi ile döndü.

İstanbul Jandarması ekipleri, Eyüpsultan Habipler - Pirinççi yolu üzerinde bulunan Jandarma noktasında motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde Jandarma Asayiş ve Jandarma Trafik Şube ekipleri yer aldı. Jandarma asayiş ekipleri motosikletlerden uyuşturucu ve silah gibi malzemeler çıkması ihtimaline karşı depo alanlarını kontrol ederken, Jandarma Trafik Şube ekipleri ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yaptı. Belgeleri tam olan ve kask takan motosiklet sürücülerine ise Jandarma ekipleri dikkatleri için teşekkür etti. Denetimlerde durdurulan bir sürücü, motosikletinde plaka takılı olmadığı için aracı trafikten men edildi. Trafikten men edilen motosiklet çekiciyle ile yediemin parkına çekildi. Motor sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir taksi ile evine döndü.

Motosikleti aldığı için plaka taktırmayan ve bu yüzden aracı trafikten men edilen Koray Karakurt, "Motosikleti yeni aldım, henüz plakayı bastıramadım. Motoru alalı 1 ay, 20 gün falan oldu. Yapılan denetimler huzur ve güvenlik için iyi ona denk geldik bizde" dedi. - İSTANBUL