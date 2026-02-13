Haberler

Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt kırmızı kart gördü

Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt kırmızı kart gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor, Galatasaray karşısında 10 kişi kaldı. Bedirhan Özyurt, 38. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Eyüpsporlu futbolcu Bedirhan Özyurt, Galatasaray maçının 38. dakikasında kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor, deplasmanda oynadığı Galatasaray mücadelesinde 10 kişi kaldı. Müsabakanın 38. dakikasında orta sahada Yunus Akgün, kaptığı top sonrasında önü boş olarak ilerlerken Bedirhan Özyurt'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Çağdaş Altay, bu hareketinden dolayı Bedirhan'a kırmızı kart gösterdi.

Bu transfer döneminde Corendon Alanyaspor'dan kiralık olarak takıma katılan 22 yaşındaki futbolcu, eflatun-sarılılarla 2 resmi maçta görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları 62 milyon lira

6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları dudak uçuklattı