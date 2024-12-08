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Eyüpspor ve Samsunspor Maçında İlk Yarı Beraberlik

Eyüpspor ve Samsunspor Maçında İlk Yarı Beraberlik
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, Samsunspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulmakta zorlandı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, Samsunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada ceza sahasında Ampem'in kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kontrol etti.

11. dakikada sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı kornerde Ahmed Kutucu'dan seken topu altıpas gerisinde önünde bulan Claro'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

13. dakikada sağ kanatta Tayfur Bingöl'den aldığı pasla ceza yayına doğru hareketlenen Ahmed Kutucu'nun şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

30. dakikada Ntcham'ın pasında sol kanatta Dimata'nın yaptığı ortada ön direkte Mouandilmadji vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

41. dakikada sağ kanatta Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ çaprazda Ahmed Kutucu, topu kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Suat Güz

Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Prince Ampem, Halil Akbunar, Ahmed Kutucu, Mame Thiam

Yedekler: Birkan Tetik, Dorukhan Toköz, Samu Saiz, Sinan Gümüş, Ruben Vezo, Leo Dubois, Hüseyin Maldar, Emre Mor, Umut Meraş, Gianni Bruno

Teknik Direktör: Arda Turan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Marc Bola, Benasser, Ntcham, Emre Kılınç, Carlo Holse, Dimata, Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Muja, Soner Aydoğdu, Tait, Schindler, Soner Gönül, Ercan Kara, Yunus Emre Çift, Ali Tarkan, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Sarı kartlar: Emre Akbaba, Robin Yalçın (Eyüpspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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