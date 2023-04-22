Eyüpspor'un tadı tuzu yok! Arda Turan yine hayal kırıklığı yaşadı
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Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, öne geçtiği Pendikspor maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Arda Turan, ikinci maçından da galibiyet alamadı.
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Eyüpspor ile Pendikspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı. Arda Turan, ikinci maçından dagalibiyet alamadı.
Eyüpspor, 25. dakikada Recep Niyaz'ın attığı golle karşılaşmada öne geçti. Pendikspor 40. dakikada Hasan Kılıç'ın penaltı golüyle eşitliği buldu.
58 puanla 4. sırada yer alan Eyüpspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Aynı puandaki Pendikspor ise 3. sırada yer alıyor.
Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, geçtiğimiz hafta Göztepe'ye deplasmanda 1-0'lık skorla kaybetmişti.